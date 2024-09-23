انت الأن تتابع خبر تشكيلة النصر ضد الحزم المتوقعة في منافسات كأس الملك "غياب رونالدو وتاليسكا وأنجليو يقودان الهجوم" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم داخل الوطن العربي والعالم أجمع المواجهة الهامة في منافسات كأس الملك سلمان “الدور ال 32″، والتي تجمع ما بين فريقي النصر والحزم، حيث ستكون المهمة ليست بالسهلة بالنسبة لنادي الحزم في ظل وجود عدد كبير من النجوم لدى نادي النصر، ونحن خلال هذه المقالة سنعرض لكم بالتفصيل التشكيل المتوقع للعالمي في تلك المواجهة في ظل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيلة النصر ضد الحزم بكأس الملك

هذا ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الإيطالي الجديد لنادي النصر خلال تلك المواجهة والتي سيغيب عنها النجم البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو بسبب العدوى التي أصيب بها قبل مواجهة الشرطة العراقي،

وجاء التشكيل المتوقع على هذا النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو.

بينتو. خط الدفاع: سيماكان، سلطان الغنام، سالم النجدي وكذلك أيضًا اللاعب لابورت.

سيماكان، سلطان الغنام، سالم النجدي وكذلك أيضًا اللاعب لابورت. خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو وكذلك أيضًا مختار علي.

عبدالله الخيبري، أوتافيو وكذلك أيضًا مختار علي. خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني وكذلك أيضًا النجم الجديد أنجليو.

ما هو موعد مباراة النصر والحزم بكأس الملك ؟

كما أنه من المقرر أن تنطلق المواجهة التي تجمع ما بين فريقي الحزم والنصر بمنافسات كأس الملك دور الـ 32 اليوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2024، حيث سوف تنطلق هذه المواجهة على هذا النحو الآتي:

عند تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مصر والسعودية.

فيما تقام عند الساعة السابعة والنصف وخمس دقائق بتوقيت أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.