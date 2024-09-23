نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناتشو يكشف عن قدوته في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مدافع ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، عن القائد الذي اعتبره قدوة له خلال مسيرته الطويلة مع الفريق الملكي، مشيرًا إلى زميله السابق سيرخيو راموس.

وفي تصريحاته، قال ناتشو: "القائد الذي تعلمت منه على مر السنين؟ كنت دائمًا أنظر إلى سيرخيو راموس، ليس فقط كلاعب، ولكن كقائد بفضل رغبته الدائمة في الفوز والسعي ليكون الأفضل".

يذكر أن ناتشو تم تصعيده إلى الفريق الأول لريال مدريد في عام 2012، في وقت كان راموس قد أمضى سبع سنوات في صفوف النادي.

واستمر ناتشو تحت قيادة راموس لمدة تسع سنوات قبل رحيل الأخير عن الفريق في عام 2021.