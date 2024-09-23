نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ساهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي روما، في تحقيق انتصار معنوي لفريقه "الجيالوروسي" على أودينيزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، حقق ديبالا رقمًا قياسيًا جديدًا في الكالتشيو، حيث أصبح اللاعب الوحيد الذي يساهم في 20 هدفًا أو أكثر ضد فريق واحد في الدوري الإيطالي منذ موسم 2004-2005.

وقد ساهم ديبالا في تسجيل 21 هدفًا ضد أودينيزي، من خلال إحراز 12 هدفًا وصناعة 9 أهداف، ليواصل تألقه ويعزز مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي.