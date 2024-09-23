هل يحسم ليفاندوفسكي صفقة بديل تير شتيجن لصالح برشلونة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الألماني تير شتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لإصابة كارثية على مستوي الركبة في مباراة فريقه أمام فياريال في منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير الإسبانية أن إصابة شتيجن ستبعده عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة 9 أشهر مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

وقال الصحفي أنطونيو غارسيا:"يجب أن يتدخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ويقنع مواطنه تشيزني بالعودة عن الاعتزال وارتداء قميص برشلونة على الأقل لـ 4 أشهر إلى غاية بداية السوق الشتوي أو حتى نهاية الموسم".

‏وأضاف:"تشيزني بخبرته قد يساعد الفريق الكتالوني، ولن يكون أسوأ من إينياكي بينيا الحارس البديل".

