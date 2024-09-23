العالم اليوم - أدنوك للتوزيع تقر توزيع أرباح نقدية مرحلية بـ350 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار"، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2024، بحسب ما أعلنته الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، الإثنين.

وسيكون آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق هذه الأرباح المرحلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسمائهم في سجل المساهمين بتاريخ 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.

وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار"، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

وتتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسية الخمسية المعتمدة لأدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة موافقة مساهمي الشركة.

ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وستقدّم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6 بالمئة، بناء على سعر 3.67 درهم للسهم كما في 20 سبتمبر 2024.

وكانت أدنوك للتوزيع أعلنت أن أرباحها الصافية في النصف الأول من 2024 قد ارتفع بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.17 مليار درهم "319 مليون دولار"، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود وزيادة مساهمات أعمال الشركة الدولية ونمو مبيعات قطاع التجزئة لغير الوقود.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي دفعتها الشركة منذ الاكتتاب العام الأولي 16.2 مليار درهم "4.4 مليار دولار"، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2024.