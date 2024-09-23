انت الأن تتابع خبر ظواهر جوية ممطرة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض المملكة العربية السعودية للعديد من التغيرات الجوية هذه الفترة على بعض المناطق،حيث تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة،كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٠.

المدينة المنورة: العظمى ٤١ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥.

الرياض: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٥.

جدة: العظمى ٣٦ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤١ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٩٥.

أبها: العظمى ٢٨ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٠.

تبوك: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٦٥.

بريدة: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٥.

حائل: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ٢٥ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٤٥.

سكاكا: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٥٠.

جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٢٠.