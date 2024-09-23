وزير الخارجية والهجرة يواصل عقد لقاءات جانبية على هامش اعمال قمة المستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - على هامش أعمال قمة المستقبل المنقعدة اليوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع الرئيس الكيني وليام روتو والذي نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن الارتياح للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وعن التطلع لمواصلة العمل على تطوير ودفع العلاقات الثنائية، وقد أكد السيد وزير الخارجية حرص مصر على العلاقات مع كينيا ومواصلة جهود تعزيز التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعظم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

والتقى السيد الوزير على هامش أعمال القمة كذلك مع وزير خارجية جزر القمر والذي حرص على التعبير عن خالص الامتنان لمبادرة السيد رئيس الجمهورية الكريمة بالاتصال بنظير سيادته فخامة رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي" للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وكذا إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مثمناً في هذا السياق مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، وبما يعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد أكد الدكتور بدر عبد العاطي من جانبه حرص مصر على أمن واستقرار جزر القمر ومواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.

هذا، وقد التقى السيد وزير الخارجية كذاك مع السادة وزراء خارجية كل من تونس، والكاميرون، حيث تم التوافق على مواصلة جهود تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي وقي القضايا الاقليمية والدولية تحقيقاً للمصالح المشتركة.‎