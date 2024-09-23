فن ومشاهير

ليلة ساحرة ونجاح مبهر لحفل رابح صقر وهاني فرحات في الرياض

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الموسيقار هاني فرحات في حصد النجاح وتقديم إبداعه في أهم الحفلات الفنية حيث حقق حفله اليوم مع النجم الخليجي رابح صقر نجاحًا ضخمًا بالرياض احتفالًا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

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 تفاصيل الحفل
 

رابح أبدع في الحفل بأغنياته الناجحة التي يعشقها الجمهور الخليجي وظل يرددها معه طوال الحفل سلطنة رابح صقر وإبداعه ترجمتها موسيقى هاني فرحات الذي أبدع مع الأوركسترا الضخم الذي قاده في تقديم ألحان رابح الهامة والمميزة. 

 

رابح غنى لما يقرب من ساعتين،وظل التفاعل مبهرا من أول الحفل لنهايته خاصة أنه قادر على سحر وإبداع الجمهور بأدائه وصوته الاستثنائي واختيار أغنياته التي تأسر قلوب جمهوره 
 

هاني فرحات يتحدث عن الحفل 

 

الموسيقار هاني فرحات أكد أن الحفل كان ممتع له بشكل شخصي لأنه من عشاق رابح صقر مؤكدا أن جمهور رابح ذواق للفن الأصيل ويعشق أغنياته 
يذكر أن الموسيقار الكبير هاني فرحات قدم عدد كبير من الحفلات الجماهيرية التي غمر نجاحها الخليج العربي في كل أركانه ويستمر في جولته الناجحة بحفل جديد مع أنغام يوم ٢٦ من الشهر الجاري في الكويت

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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