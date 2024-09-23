بالصوت.. حجازي متقال يقدم أغنية للأهلى والزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم - مباراة كأس السوبر الإفريقي بالرياض هذا الموسم بطعم النيل يقدم حفل الإفتتاح مطرب الفولكلور المطرب حجازي متقال طعم النيل

تفاصيل أغنية حجازي متقال



حجازي متقال سيغني غنوه أعدها خصيصآ لهذا الحدث تحمل إسم الأهلي ويا الزمالك وهي من كلمات الشاعر محمد البدري واللحن لحجازي متقال،والتوزيع الموسيقي لإسلام غلاب.

آخر أعمال حجازي متقال

والجدير بالذكر آخر أعمال حجازي متقال أغنية "أسوان" احتفالًا بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى.



تفاصيل أغنية " فرحك فين ياحلوة"



وأغنية فرحك فين ياحلوة من كلمات سلامة علي وألحان منعم وتوزيع ميدو مزيكا وهندسه صوتيه إسلام غلاب وإخراج تامر سليم.