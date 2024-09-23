موعد مباراة الأهلي والجندل اليوم كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 والقناة الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يستعد الأهلي السعودي لمواجهة فريق الجندل مساء اليوم الاثنين، 23 سبتمبر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2024-2025، يأمل الأهلي في تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، مع طموح لاستعادة أمجاده والعودة إلى منصات التتويج التي غاب عنها في السنوات الأخيرة، ومن جانبه، يسعى الجندل إلى تحقيق مفاجأة كبيرة بفوزه على الأهلي، خاصة في ظل التدعيمات القوية التي يمتلكها الفريق، وعبر السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة والقناة لناقلة.

موعد مباراة الأهلي والجندل اليوم

يتطلع عشاق كرة القدم إلى معرفة موعد مباراة الأهلي والجندل اليوم، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله مع فريق الجندل، مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر أيلول، على أرضية ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024-2025، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التوقيتات التالية:

التوقيت الدولة الساعة 9:00 مساءً السعودية ومصر وقطر والكويت والعراق والبحرين واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان والاردن الساعة 10:00 مساءً الامارات العربية وسلطنة عمان الساعة 8:00 مساءً ليبيا والسودان وإيطاليا الساعة 7:00 مساءً تونس والجزائر والمغرب العربي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجندل اليوم

تبحث الجماهير الكروية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والجندل اليوم، حيث من المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية ببث المباراة مباشرة، إذ تمتلك حقوق بث جميع المسابقات المحلية والآسيوية. وتعتبر قنوات SSC من القنوات الرياضية الرائدة في المملكة، حيث تقدم تغطية دقيقة وشاملة للمباريات مع تحليلات مميزة لأحداثها.

لمن يفضل مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، يمكنهم متابعة البث المباشر عبر تطبيق “شاهد”، الذي يوفر تجربة مشاهدة مريحة وسهلة على مختلف الأجهزة، مما يسمح للجماهير بمتابعة المباراة من أي مكان وفي أي وقت.

أما إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في مشاهدة المباراة، يمكنك استخدام Nord VPN للوصول إلى البث.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجندل اليوم

من المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي السعودي في مواجهة اليوم أمام الجندل ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي كما يلي: