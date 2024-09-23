انت الأن تتابع خبر لاعب الأهلي السابق : كولر محظوظ بالتواجد مع الجيل الحالي للأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي الأسبق والمنتخب الوطني على أسلوب إدارة مارسيل كولر المدير الفني الأحمر لفريق الكرة بتواجد عدد من كبار النجوم.

وواصل خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : “لابد أن يكون هناك دور كبير للمدرب في الإدارة داخل الفريق والسيطرة، وهو أمر يحتاج للذكاء والحنكة، لأنه يتعامل مع أكثر من شخصية وعقلية داخل الفريق، وهناك فرق في السعودية على سبيل المثال تفتقد لشخصية البطل رغم وجود لاعبين كبار وبمبالغ كبيرة مثل النصر والاتحاد، ولكن الشخصية والتاريخ يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وهذه الأمور متوافرة داخل الاهلي”.

وأكمل: “كولر مدرب الأهلي ناجح بنسبة 100% بإدارة فريق الكرة، وهو محظوظ بالتواجد في الأهلي، وكل الأمور متوفرة له، واي مدرب يعمل في النادي تكون نسبة نجاحه 99%، وتراجع الفرق على المستوى المحلي ساهم في مسيرته الجيدة، ولكن نجاحه أيضا بسبب شخصيته المميزة والقدرة على السيطرة في غرفة الملابس، ولا يدير الأمور بالعاطفة ويطبق اللوائح”.

وواصل: “أي لاعب لا يلتزم بتعليمات الجهاز الفني يتم استبعاده، واي لاعب يشارك أساسيا ينفذ طلبات كولر”.