انت الأن تتابع خبر ظهرت الان.. نتائج ثالث متوسط دور ثاني 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت مدن العراق امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الثاني 2024 وبعد الانتهاء من أداء الامتحان قامت الوزارة بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات بمنتهى الحرص والأمانة حتى تظهر النتائج في أسرع وقت، ونظرا لأن الصف الثالث المتوسط ومن السنوات الدراسية الهامة في حياة الطالب والتي تساعده أن ينتقل إلى مرحلة جديدة ولذا سوف نتعرف من خلال موقعنا كيفيه الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الثاني.

طريقة الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط دور ثاني 2024

يمكنك عزيزي القارئ ان تقوم بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الثاني لعام 2024 بمنتهى السهولة من خلال الشرح التالي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص ب وزارة التربية والتعليم في العراق .

اضغط على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني ثم حدد السنة الدراسية 2024.

اضغط على التحقق ثم قم بكتابة اسم الطالب واكتب اسم المحافظة.

ثم قم بكتابة الرقم الامتحاني المتعلق بالطالب واضغط استعلام.

سوف تظهر لك نافذة بها جميع الدرجات الخاصة بالطالب ويمكنك الحصول على نسخه من خلال الضغط على طباعة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

عملت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق جاهدة أن تقوم بإصدار نتيجة الصف الثالث المتوسط للعام الحالي، حيث تلقت مجموعة من الشكاوي عن طريقة عرض الدرجات في العام الماضي، ولذلك قامت الوزارة بإنشاء منصة إلكترونية يستطيع من خلالها الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بأسهل الطرق، والجدير بالقول أن في حالة رسوب الطالب لا قدر الله يستطيع الالتحاق بالدور الثالث بعد ان تعلن الوزارة النتيجة.

متى موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني