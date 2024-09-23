المصريون في كندا : احتفالات المهرجان المصري القبطي ومشاركة السفارة المصرية بكندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - شارك السفيـر أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كنـدا، في المهرجان المصري القبطي بمدينة ميسيساجا الكندية في منطقة تورونتو الكبرى، وسط تواجُد كثيف وتفاعُل من جانب الجالية المصرية بكندا على مدار يوميّن، بجانب تواجُد كبير للجاليات العربية الأخرى، وغيرهم من سائر المواطنين الكنديين، وذلك للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة للمهرجان.

شارك أيضاً في هذا المهرجان عدد من الشخصيات الرسمية الكندية، من ضمنها لفيف من النواب البرلمانيين سواء من أعضاء مجلس العموم الكندي الفيدرالي، أو من برلمان مقاطعة أونتاريو، فضلاً عن حضور بعض مسئولي مجلس المدينة للإعراب جميعاً عن دعمهم لهذا النشاط المصري.

وقد صرّح السفير حافـظ بأنه يشعر بالسعادة والفخر لتواجده وسط هذا الحضور الكبير في المهرجان المصري القبطي ومشاركته أبناء الجالية من المصريين في وسط "ميدان ميسيساجا للاحتفالات" الذي أُقيم فيه المهرجان بشكل راقٍ. وأضاف السفيـر أن المصريين بكندا يواصلون بالفعل إثبات قدرتهم على تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعّاليات التي تُبرز هوية مصر وتاريخها وحضارتها وثقافتها وفنونها.

وأشار السفير المصري إلى أن المُنظِمين يمثلون إحدى الجمعيات المصرية/الكندية، ضمن ما يزيد عن نحو ١٥ جمعية ورابطة مصرية كندية في سائر أنحاء كندا، مؤكداً على افتخاره بنجاح القائمين على هذا المهرجان في تحقيق المزيد من الشعبية وسط الكثيرين من الأطياف الكندية وجذب الشباب والعائلات للاستمتاع بالأنشطة المصرية.

وحرص السفير حافظ على تأكيد إهتمامه بالمشاركة في إطار دعم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن خلال كل من السفارة في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال، لكافة هذه الأنشطة التي تُبرز صورة مصر خارجياً وتعمل على تعزيز التواجُد الثقافي المصري وسط المجتمعات بالخارج.