وزير الخارجية يشارك في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 22 سبتمبر، في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد السيد وزير الخارجية خلال الفعالية على خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتجاوزة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والمنتهكة لكافة الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني بالضفة الغربية، وغير المتجاوبة مع جهود وقف إطلاق النار التي يقودها الوسطاء، تعد المتسبب الرئيسي في تأزم الوضع الراهن. وأوضح أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40 ألف شهيد.

وشدد د. عبد العاطي أن تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضاً محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبى طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته المشروعة إزاء تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.