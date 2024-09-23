ماكرون يدعو إلى إعادة التفكير في "العلاقة مع روسيا"

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إعادة التفكير في علاقتنا مع روسيا" بعد الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى "نظام دولي جديد"، الأحد، في باريس خلال "لقاء من أجل السلام" نظمته جمعية "سانت إيجيديو".

وقال ماكرون في افتتاح لقاءات هذه الجمعية الكاثوليكية القريبة من الفاتيكان "سيتعين علينا أن نفكر في شكل جديد من التنظيم الأوروبي، وأن نعيد التفكير في علاقتنا مع روسيا بعد" الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت "فرانس برس".