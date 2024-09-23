نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الإثنين 23- 9 - 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، مواجهات قوية في جميع البطولات، وتعد أبرزهم مباريات الدوري الإسباني، وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الجديد.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports HD 3.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد كومو، في تمام الساعة 09:45 بتوقيت السعودية ومصر، عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

أبرز مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الحزم ضد النصر، في تمام الساعة 06:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية؛ عبر قناة SSC

الأهلي ضد الجندل، في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة SSC