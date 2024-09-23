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أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد جاد الله نجم الكرة المصرية السابق، أن كرة القدم دائمًا تحتاج للقوة المالية من أجل فرض حالة الاستقرار، وكذلك ضم أبرز اللاعبين، مشيرا إلى أن الأهلي قام بضم لاعبين مميزين مثل يحيى عطية الله وأشرف داري من نجوم منتخب المغرب.

خالد جادالله: كولر نجح بنسبة 100%.. والأهلي الأقرب للسوبر "على الورق"

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أشرف داري سيكون إضافة جيدة لدفاع الأهلي، ولن يجعل جماهير الفريق تشعر بغياب محمد عبدالمنعم الذي انتقل لنادي نيس، وهو لاعب يمتاز بالقوة والثبات الانفعالي، ولديه مزايا شخصية وعقلية رائعة ولا يهتز تحت أي ضغوط.. وهي نقطة تفوق كبيرة".

وأضاف: "الأهلي لديه استقرار إداري وفني كبير، ومعه لاعبين مميزين وهم الأفضل على مستوى قارة إفريقيا، والفريق لن يجد مشاكل كثيرة في دوري الأبطال إلا مع نصف نهائي البطولة، واللاعبين لديهم إمكانيات جيدة فرديًا وجماعيًا".

وواصل: "لا بد أن يكون هناك دور كبير للمدرب في الإدارة داخل الفريق والسيطرة، وهو أمر يحتاج للذكاء والحنكة، لأنه يتعامل مع أكثر من شخصية وعقلية داخل الفريق، وهناك فرق في السعودية على سبيل المثال تفتقد لشخصية البطل رغم وجود لاعبين كبار وبمبالغ كبيرة مثل النصر والاتحاد، ولكن الشخصية والتاريخ يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وهذه الأمور متوافرة داخل الاهلي".

وأكمل: "كولر ناجح بنسبة 100% بإدارة فريق الكرة، وهو محظوظ بالتواجد في الأهلي، وكل الأمور متوفرة له، واي مدرب يعمل في النادي تكون نسبة نجاحه 99%، وتراجع الفرق على المستوى المحلي ساهم في مسيرته الجيدة، ولكن نجاحه أيضا بسبب شخصيته المميزة والقدرة على السيطرة في غرفة الملابس، ولا يدير الأمور بالعاطفة ويطبق اللوائح".

وواصل: "أي لاعب لا يلتزم بتعليمات الجهاز الفني يتم استبعاده، واي لاعب يشارك أساسيا ينفذ طلبات كولر".

وأشار إلى أن الأهلي أقرب للفوز بالسوبر الإفريقي (على الورق)، ولكن داخل المستطيل الأخضر الأمور غير محسومة، وفي خلال وجودي بالملاعب كانت تحدث مفاجآت، في ظل وفرة المواهب وقماشة اللاعبين كانت قريبة بين الناديين، لكن حاليًا الأهلي بالعناصر الموجودة وبالمقارنة مع الزمالك قد تبدو الأمور أقرب للأحمر.

وتابع: "الزمالك قام بتدعيم صفوفه بلاعبين في يناير والصيف الجاري، وكل نادٍ يعلم مدى احتياجاته، وقام بتدعيم بعض المراكز ما عدا المساك والديفيندر، وصفقات يناير صنعت الفارق خصوصا ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبدالله السعيد، ولو كان هناك لاعب ارتكاز آخر يلعب بجوار دونجا سيكون للسعيد أدوار مختلفة، وكنت متعجب من عدم قيام الزمالك بدعم بعض المراكز الهامة، خصوصا في حراسة المرمى والمساك والديفيندر والمهاجم".

وأضاف: "نتمنى أن تكون المباراة قوية بين الفريقين الكبيرين، وأن تخرج بمستوى قوي يعبر عن الكرة المصرية، ورامي ربيعة قدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة خصوصا بعدما استمر في المشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر، وأصبح يسجل أهداف مؤخرا بالرأس تشبه أهداف جمال عبدالحميد".

ووجه خالد جادالله إلى إمام عاشور، بأنه يجب عليه استعادة مستواه في المرحلة المقبلة، وهو لاعب جيد ولكن في أخر مبارياته لا يقدم سوى 40% من مستواه المعروف، وهو لاعب لديه امكانيات جيدة، واصبح انتاجه قليل، وهو يمتلك أفضل من ذلك، ولكن لو استمر على نفس المستوى فليس من المستبعد أن يجلس احتياطيًا، وعليه ألا يعتمد على الاشادات السابقة، كما أن امام عاشور أصبح التغيير الأول لـ كولر، ويتم الدفع بأفشة بدلا منه.. لذلك أتمنى أن يستعيد إمام عاشور المستوى المعهود.

