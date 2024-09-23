نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول الأول القدم بنادي برشلونة استعداداته، لخوض مباراة قوية أمام نظيره خيتافي، في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.