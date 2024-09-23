نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستمر أرنولد مع ليفربول ؟ اللاعب يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن سبب الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق، وذلك وسط التقارير والشائعات التي تثار حول استمراره في صفوف "الريدز".

وفي تصريحاته الأخيرة، أوضح أرنولد أنه أمضى فترة طويلة في النادي ولا يشعر بالقلق من الشائعات.

وقال: "لقد قضيت 20 عامًا في النادي حتى الآن، وتم تمديد عقدي عدة مرات خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية، ولم يتم الإعلان عن أي من تلك التمديدات بشكل علني، ولن يكون الحال مختلفًا هذه المرة".

تصريحات أرنولد تأتي في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، لكن اللاعب يبدو مطمئنًا ومتمسكًا بالبقاء مع النادي الذي بدأ مسيرته فيه.