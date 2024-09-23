نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة مع واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق واتفورد، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الجديد 2024-2025.

وسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أرسنال، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام واتفورد

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره واتفورد مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري 2024 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، يوم الثلاثاء في تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة؛ والساعة 22:45 بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا