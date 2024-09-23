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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، يشعر بجهد اللاعبين طوال الموسم الماضي، ويتفهم مشاعرهم ويقدرهم كثيرًا، وكان لا بد من تكريمهم في احتفالية لحصد لقب الدوري المصري.

عضو مجلس إدارة الأهلي: الخطيب تضايق من ثقة البعض بالتتويج بالسوبر الإفريقي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أنا مشجع أهلاوي وسعيد بما يحققه فريقي، ونتمنى العمل دائما لصالح النادي، ومشاعري دائمًا مختلفة تماما بعيدا عن مجلس الإدارة، وسأظل مشجعًا بعيدًا عن العمل في الإدارة، وأنا حريص دائمًا على السفر مع فريق الكرة على مدار 50 عامًا سواء داخل مصر أو خارجها، ولا أعرف شكل الاهلي في التليفزيون لأنني موجود دائما في الملعب مع الجمهور منذ الطفولة".

وأضاف: "الأهلي ليس له إلا جماهيره القوية وهم الأعظم في الكون، ولديهم حب وانتماء ومساندة في كل الظروف، وهم يستحقوا أن نبذل كل جهد من أجلهم".

وواصل: "الكابتن الخطيب كان تضايق جدًا من اطمئنان وثقة البعض بشأن تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وكل ما يقال عن المباراة غير صحيح، الأهلي يحترم الخصم دائمًا، والمنافسة عربية مصرية.

وتابع شوقي: "الأهلي يحترم جميع الأندية، ونتمنى الفوز باللقب، ولكن لا بد من احترام المنافس، وأي خصم يواجه الأهلي يكون صعب، والاستهانة بأي فريق أمر غير رياضي مطلقا".

وأكمل: "الأهلي في الفترة الأخيرة ينافس بشكل آخر، والنادي انتقل للمنافسة في منطقة مختلفة تمامًا، وهناك معطيات جديدة، وسنخوض منافسات كأس الانتركونتينتال، بالإضافة لكأس العالم للأندية 2025، وهناك إمكانية لمواجهة فرق أوروبية بحجم ليفربول ويوفنتوس.. والأهلي في مرتبة ومكانة مختلفة خلال الفترة القادمة.. ونتمنى التوفيق للأهلي".

وأتم: "علينا في الأهلي أن نكون مستعدين بقوة للمنافسات القادمة، وبقيادة أسطورية مثل محمود الخطيب، وهو يُقدر ما نحن مُقبلين عليه أكثر من الجميع، ولدينا لجنة تخطيط ومسئولين مميزين، ومارسيل كولر لديه قدرات عظيمة، ومعه إدارة قوية، ونتمنى التوفيق له ولكل القائمين على الكرة من أجل الاستمرار في صناعة المجد".

