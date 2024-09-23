نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارفاخال يغيب عن مواجهة ألافيس بقرار فني من أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت العديد من المصادر الإسبانية غياب داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، عن مباراة الفريق المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحسب الغياب ليس بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة إسبانيول كما تردد، بل يعود لقرار فني من المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى لمنح اللاعب قسطًا من الراحة بعد مشاركته في جميع مباريات ريال مدريد الثمانية هذا الموسم بمجموع 609 دقائق.

ووفقًا للتقارير، فإن أنشيلوتي يضع تركيزه على مباراة ديربي مدريد المقبلة أمام أتلتيكو، والتي يعتبرها أكثر تحديًا من لقاء ألافيس، مما يجعله حريصًا على إراحة كارفاخال لضمان جاهزيته الكاملة للمواجهة المرتقبة.