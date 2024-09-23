نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 قتلى إثر فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة في وسط اليابان، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى قولها إنّ حصيلة الضحايا هي ستة قتلى.

من جانبه، قال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية إن الحصيلة هي قتيل وخمسة في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يُستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، فاضت عشرات الأنهار مما تسبب بأضرار جسيمة في المنطقة التي لم تنهض بعد من تداعيات الزلزال الذي ضربها في الأول من يناير الماضي، وأوقع ما لا يقل عن 374 قتيلًا.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة.

وتجاوزت كمية المتساقطات بين السبت والأحد في واجيما 540 ملم، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1976.