نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والحزم في كأس الملك والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس الملك السعودي.

ويحتضن ملعب "نادي الحزم"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي النصر والحزم اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد الحزم في كأس الملك السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد الحزم اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم في كأس الملك السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الحزم مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC XTRA 2HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.