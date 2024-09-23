نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم في كأس الملك.. من بديل رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الحزم مساء اليوم الإثنين 23-9-2024 على ملعب "نادي الحزم" في دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الحزم في كأس الملك السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد الحزم اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، سيماكان، لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، أنجليو، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم في كأس الملك السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الحزم مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC XTRA 2HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.