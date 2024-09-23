انت الأن تتابع خبر انسي الجيم والرجيم مرة تانية!!... نبتة سحرية كشفت عنها مي نور الشريف لسد الشهية وتنقيص الوزن في اقل من اسبوع!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة الشهية الهوية وزيادة الوزن ضمن المشاكل التي تعيق الجميع وتتسبب في مشاكل كبيرة لهم، وبعد المحاولات الكبيرة في انقاص الوزن بالطرق التقليدية من الجيم والريجيم وغيرهم، وبعد تلك المحاولات يلجأ الكثيرين إلى الطرق التجميلية عن طريق العمليات الجراحية المختلفة، لكن مع مرور الوقت فإن تلك العمليات تتسبب في مشاكل اكبر للقلب وضغط الدم وغيرهم، وللتعرف على الطريقة الصحيحة لخفض الوزن تابعونا عبر دوت الخليج
وصفات سد الشهية
- تعتبر الحلبة واحدة من افضل النباتات التي تساعد في عملية التحكم في الشهية، ويكون ذلك عن طريق تناولها بصفة مستمرة وبصفة يومية ايضًا، حيث ان الحلبة تحتوي على الياف قابلة للذوبان تدعى الياف “الجالاكتومانان” وفي المسؤولة عن الشعور بالشبع والامتلاء لتفرة طويلة، وتبطئ إفراغ المعدة وتقلل امتصاص الكربوهيدرات والدهون.
- يعتبر البرسيم واحدًا ضمن اهم النباتات التي تساعد في التعزيز من الشعور بالشبع بشكل كبير وتساعد في التقليل من الدهون المتراكمة في الجسم بشكل كبير ويعتبر خيار فعال في حال الرغبة في انقاص الوزن عن طريق اضافته إلى النظام الغذائي اليومي.
- تعرف القهوة بفعاليتها الكبيرة في تسريع عملية حرق الدهون وتقليل الشهية، وضمن النصائح الخاصة بالعلماء والمسؤولين فإنه يجب شرب كوب من القهوة قبل كل وجبة بحوالي نصف ساعة وسوف تشعر بالشبع بشكل كبير في حال تناول تلك الوجبة، لكن يجب التأكد من عدم وجود اي مشاكل في ضغط الدم.