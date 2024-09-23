انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرك وانتي متعرفيش..!»..احصلي على شعر طويل وكثيف بخلطات طبيعية واستعيدي حيوية شعرك..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من مشكلة تساقط الشعر وخفته، ويبحثون باستمرار عن وسائط لحل هذه المشكلة بعيدًا عن المواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر وفي هذه الحالة، ينصح معظم خبراء التغذية بالتحقيق في السبب الجذري للمشكلة، لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن عوامل وراثية أو نقص في التغذية، وذلك لتحديد الطريقة المثلى للتعامل معها ومن الطرق المتفق عليها من قبل جميع المختصين في الشعر هي استخدام الطرق الطبيعية اليوم، سنستعرض في هذا المقال أفضل الطرق الطبيعية الفعالة لتكثيف الشعر ومنع تساقطه.

عصير البصل لتكثيف الشعر

يمتاز عصير البصل بقدرته على تجنب العديد من مشكلات فروة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الذي يعد عنصراً أساسياً في بروتين الكيراتين الموجود بالشعر لذلك، فإن استخدام عصير البصل بانتظام يؤدي إلى تعزيز كثافة الشعر، وتغذية فروة الرأس، وتقوية الجذور، وتقليل التساقط.

تكثيف الشعر وتطويله بزيت الخروع

يحفز زيت الخروع الشعر على النمو ويجعله أكثر كثافة، كما أنه يحتوي على العديد من البروتينات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ومن أبرز فوائد زيت الخروع أنه يمكنه امتصاص الزيوت والأوساخ المتراكمة في الشعر، مما يساعد على تنظيف بصيلات الشعر وترطيبها.

بذور الحلبة لتطويل وتكثيف الشعر