نجيب ساويرس: نتطلع إلى إتاحة شركات القطاع العام للاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:18 مساءً - يارا الجنايني_ قال نجيب ساويرس ، رجل الأعمال ، إن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة، خصوصًا في سياق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُعُلنت منذ سنوات، والتي تهدف إلى تخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية، مما يتيح للقطاع الخاص الفرصة للنمو دون مزاحمة.

وأكد ساويرس في تصريحاته اثناء مداخلة مع قناة العربية، أهمية التفرقة بين النية والتطبيق الفعلي، قائلاً: “النية موجودة، والحكومة أعلنت عن سياسة جديدة في هذا الاتجاه، لكن حتى الآن لم نرَ تنفيذًا فعليًا، نتطلع إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا الملف، ونأمل أن يتم طرح شركات القطاع العام للقطاع الخاص، وأن تتاح للاستثمار المحلي والأجنبي بما يعزز مصداقية الدولة في هذا المجال”.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل بروح جديدة يقودها شباب متعلم، وأن الفريق الاقتصادي أصبح أكثر تماسكًا وتوافقًا مع البنك المركزي المصري، مما يبشر بتحقيق تقدم اقتصادي.

وأضاف: “الصورة بشكل عام تبدو مبشرة بالخير، لكننا بحاجة إلى تسريع عملية التخارج من القطاعات التي لا يزال يسيطر عليها الفكر الاشتراكي الذي يُعيق حركة الاقتصاد”.