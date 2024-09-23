العالم اليوم - الإمارات وأميركا.. قمة لتعزيز شراكة اقتصادية وتكنولوجية قوية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - محطات بارزة تجمع المسار التاريخي للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والتي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن.

وتعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة والعالم.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إلى البيت الأبيض في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله، الرئيس الأميركي جو بايدن الذي رحب بزيارته والوفد المرافق.

ويبحث رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الأميركي خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

العلاقات الإماراتية الأميركية

تتسم العلاقات الإماراتية الأميركية بالطابع الاستراتيجي، حيث يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.

وتشمل أوجه التنسيق الثنائي بين البلدين، أطرا مختلفة منها التنموية، والسياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، والتجارية، فيما تجمعهما العديد من الشراكات الاقتصادية والأمنية، المرتبطة بإعلان الاتفاقية الإبراهيمية للسلام عام 2019.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية (باستثناء الخدمات) بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في عام 2023، نحو 39.5 مليار دولار، بارتفاع بلغ 20 بالمئة عن العام 2022.

وارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 25.9 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بحوالي 21.3 مليار دولار في عام 2022.

وزادت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة من 3.2 مليارات دولار في عام 2022 لتصل إلى 3.9 مليارات دولار في عام 2023، كما ارتفعت إعادة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2023 لتصل إلى 9.6 مليارات دولار مقارنة بـ 8.2 مليارات دولار في عام 2022.

وبلغت استثمارات الإمارات في معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي حوالي تريليون دولار.

تعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا

تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

وشهد عام 2024، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وفي سبتمبر الجاري، وقعت الإمارات 3 اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت "اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقعتها شركة MGX الإماراتية وشركات "بلاك روك" و"غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" و"مايكروسوفت"، إلى جانب اتفاقية بين شركة G42 و"مايكروسوفت" لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين G42 و"إنفيديا" لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في إمارة أبوظبي، لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

وفي أول يونيو الماضي، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.

وفي 15 أبريل الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42، ما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة، إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.

وفي السياق ذاته، تلعب الإمارات دورا رئيسا، في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي.

ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.

تعاون في العمل المناخي

يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.

كما تشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.