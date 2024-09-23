العالم اليوم - حزب الله ينفي مقتل "الرجل الثالث" في غارة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر حزب الله ينفي مقتل "الرجل الثالث" في غارة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:25 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت، مساء الاثنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن المستهدف هو القيادي في حزب الله علي كركي، لكن بيانا لحزب الله نفى إصابته.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إن "هدف الهجوم في بيروت هو القيادي علي كركي، وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة.

وأصدر حزب الله في وقت لاحق بيانا نفى فيه مقتل كركي، قائلا إنه "بخير وقد انتقل إلى مكان آمن".

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الضربة الإسرائيلية على منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت باستخدام 3 صواريخ.