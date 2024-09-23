نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج فيلم الحب كله: 'عن الحريق قدر الله وماشاء فعل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المنتج شريف مندور من خلال حسابه الرسمي بفيسبوك حريق ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي لفيلم الحب الذي كان من المقرر تصوير بعد يومين.



وقال:"قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله ".

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي



من المعروف أنه اندلع حريق هائل في الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي امتد ليشمل لوكيشن جعفر العمدة وأكثر من لوكيشن، وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، ولاتزال محاولات إطفاءه والسيطرة عليه مستمرة.

فريق عمل فيلم الحب كله



فيلم الحب كله، من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وإنتاج شريف مندور، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب إلهام شاهين، عددًا من الفنانين منهم أحمد فتحي وحورية فرغلي سما إبراهيم وسلوى محمد علي