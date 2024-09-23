وزير التموين يبحث التعاون مع القطاع الخاص بمجالات التجزئة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:15 مساءً - دوت الخليج_ اجتمع الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مع شركة مكسب لتجارة التجزئة ، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين، حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة ، وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

ومن جانبه وجه بلال المغربل، الرئيس التنفيذي لشركة مكسب والوفد المرافق له ، التحية للدكتور وزير التموين، مؤكداً أهمية التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح المغربل أن الشركة لديها رؤية في مجال تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية ، حيث تتواجد الشركة بالسوق منذ عام 2018، وتهدف لوصول السلع الاستهلاكية لتجار التجزئة في معظم محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كلاً من بلال مغربل رئيس مجلس ادارة شركة مكسب، وعلي نور نائب رئيس مجلس الادارة، ومصطفي عمران رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ومحمود الحيني رئيس قطاع التكنولوجيا المالية.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.