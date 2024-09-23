انت الأن تتابع خبر شباب الفحيص يلتقي العلا السعودي في نهائي بطولة السلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد صالة الفحيص الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، مباراة نهائي بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة، والتي تجمع فريقي نادي شباب الفحيص وفريق العلا السعودي.



ويبحث نادي الفحيص عن تحقيق الفوز للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، حيث يضم في صفوفه نخبة من اللاعبات المحليات والمحترفات، ما يجعل الفريق مرشحا لتحقيق الفوز.



وتسبق مواجهة النهائي إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي .