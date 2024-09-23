نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة البحث عن الخبير الأجنبي في لجنة الحكام مستمرة واسم جديد يدخل الترشيحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مستمرا في رحلته للبحث عن رئيس لجنة الحكام المصرية، من أجل تولي المسئولية قبل افتتاح الموسم الجديد.

ورغم القرار بالاعتماد على العنصر المصري والذي تم بالفعل بإسناد المهمة للحكم الدولي محمد فاروق للولاية الثانية لكن كان اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة رأي اخر من أجل اسناد المهمة لعنصر أجنبي من جديد.



الأمر لاقى الجدل خاصة في ظل معاناة الحكام من أجل صرف المستحقات الخاصة بهم في كل عام بحجة عدم وجود سيولة كافية.

أولى المفاوضات

بداية المفاوضات كانت مع معها ايدي ماييي من سيشل وجمال الشريف من سوريا، وبجانب ذلك البحث عن أسماء بارزة من جنوب إفريقيا والبرتغال اليونان.

عنصر ألماني

وتحول اتجاه المفاوضات إلى ألمانيا خاصة مع وجود شركة ألمانية متخصصة لتنظيم الدوري في موسمه الجديد.



المفاجأة الأخيرة

لكن عكس التوقعات يقترب اتحاد الكرة من التعاقد مع الإنجليزي هارود ويب من أجل تولي المنصب رئاسة لجنة الحكام لأول مرة في تاريخه المهني وبراتب يبلغ من 50 إلى 60 ألف دولار.



الإنجليزي أثار الجدل كونه لم يتولى أي منصب قيادي من قبل كما تخلى اتحاد الكرة عن شرطه الأساسي براتب منخفض.

وأخيرا هل يواصل الاتحاد رحلته في البحث عن الخبير الأجنبي من أجل صنع المعجزة أم يستمر الحال كما هو عليه؟