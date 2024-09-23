الأحمر يتفوق.. تاريخ المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، تاريخ المواجهات الإفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وحملت المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك الكثير من الإثارة والتشويق على مر السنين، حيث التقى الفريقان في 10 مواجهات إفريقية سابقة، 9 منها كانت ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما كانت المواجهة العاشرة في كأس السوبر الإفريقي.

وتفوق النادي الأهلي في هذه اللقاءات، حيث فاز في 6 مباريات، في حين تمكن الزمالك من الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 17 هدفًا في شباك الزمالك خلال تلك المواجهات العشر، مقابل 10 أهداف فقط سجلها لاعبو الزمالك في مرمى الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

من المحدد أن يتم بث المباراة عبر ثلاث قنوات رياضية وفقا لما أعلنته القنوات في وقت سابق وهم « بين سبورت المفتوحة، إم بي سي مصر، أبو ظبي الرياضية».