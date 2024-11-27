ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى الهواتف المحمولة المهربة جمركياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر هواتف محمولة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (عدد من الهواتف المحمولة "مهربة جمركياً" – مبلغ مالى"عملة أجنبية") .

وبمواجهته إعترف بالإتجار فى الهواتف المحمولة و أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها– 570 علبه سجائر مختلفة الأنـــواع – 701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات التجميل)..وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .