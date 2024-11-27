وزير الزراعة يلتقى مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث آفاق التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسفير بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التى أثرت على سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء في العالم ، مشيرا الى ان مصر حققت الاكتفاء الذاتى في بعض المحاصيل الاستراتيجية كما تقوم بتصدير الفائض عن احتياجات مواطنيها حوالى 400 سلعة إلى اكثر من 160 سوقا في العالم ،

وزير الزراعة أكد خلال اللقاء عن استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة حتى تحقق أهدافها وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء.

من جانبه المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تناول المبادرات التي تتبناها المنظمة والتى تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بتعزيز الحلول المستدامة لتطوير القطاع الزراعي في الدول الأعضاء في المنظمة وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي وكان قد القى امس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة كما شارك فى الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية كما التقى ببعض نظرائه من وزراء الزراعة وكذلك مسئولي المنظمات الدولية المشاركين فى القمة.