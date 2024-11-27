نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي بسبب الأخطاء الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي على استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين في بداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيدًا بالحكم الرئيسي للمباراة، ولكنه انتقد بشدة مستوى الحكام المساعدين، قائلًا: "الحكم الرئيسي كان جيدًا، لكن الحكام المساعدين كانوا سيئين جدًا، حيث حرما الأهلي من 3 أهداف محققة بسبب رفع الراية في مواقف غير مبررة."

وأشار شوبير إلى أن تشكيل الأهلي شهد تغييرات عن المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري، حيث تم الدفع بكل من ياسر إبراهيم، مروان عطية، ومحمد مجدي أفشة.

وأكد أن بداية المباراة كانت رائعة بتسجيل كهربا وأفشة والشحات، ولكن في المقابل، سجل استاد أبيدجان هدفًا مفاجئًا، ليعزز الأهلي النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يحرز الفريق الإيفواري هدفًا آخر.

وأضاف شوبير أن الفريق تعرض لأخطاء دفاعية كبيرة، قائلًا: "هذا ليس الفريق الذي يسجل فيه الأهلي هدفين بسهولة، هناك أخطاء دفاعية كبيرة، وهذه ليست صورة الأهلي التي اعتدنا عليها، خصوصًا بعد أن استقبل الفريق أهدافًا قليلة في البطولة الماضية."

وأكد أن الأهلي يجب أن يكون أكثر تركيزًا في المباريات القادمة، مع التشديد على أهمية المكاسب التي تحققت في المباراة، مثل تألق كهربا وأفشة وتسجيلهما للأهداف.