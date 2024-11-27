نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي رفض إبراهيم عادل وهو ناشئ.. واليوم لو اتطلب فيه 40 مليون هيدفع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز بيراميدز الكبير أمام ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، مشيدًا بأداء الفريق بشكل عام ولاعبه إبراهيم عادل على وجه الخصوص.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على «أون سبورت إف إم»: "بيراميدز بدأ المباراة بقوة وسجل خمسة أهداف بجدارة واستحقاق، وهو ما يبرز قوة الفريق."

وأضاف: "إبراهيم عادل يعتبر من أبرز المواهب في الكرة المصرية، فقد أثبت جدارته مع المنتخب الأولمبي ومن قبله مع المنتخب الأول، وكذلك مع بيراميدز، ليكون أحد الأسماء البارزة في الكرة المصرية."

وأشار شوبير إلى أنه كان هناك اهتمام كبير من الأهلي بضم إبراهيم عادل في وقت سابق، حيث قال: "في البداية كان إبراهيم عادل يلعب في نادي المريخ البورسعيدي، وعُرض على الأهلي بمبلغ 700 ألف جنيه، لكن أحد مدربي قطاع الناشئين في ذلك الوقت رفض التعاقد معه."

وتابع شوبير: "لو قلنا اليوم للأهلي أن يدفع 40 مليون جنيه لضم إبراهيم عادل، لن يتردد في دفع المبلغ، لأنه أصبح لاعبًا مهمًا للغاية."



واختتم شوبير حديثه قائلًا: "الأهلي كان قريبًا جدًا من ضم إبراهيم عادل في ذلك الوقت، لكن بيراميدز نجح في التعاقد معه، ليصبح واحدًا من النجوم المتألقة في الكرة المصرية."