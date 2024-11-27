بندوة تثقيفية .. الداخلية تستعرض التجربة المصرية في صد محاولات الهجرة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - منذ قليل بدأت فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة لاستعراض التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، من خلال تكلمل الجهود بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المعنية بالملف.

الجلسة الأولي بعنوان"الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة محاولات الهجرة فير الشرعية" يتحدث خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية تتحدث السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتخللها رصد جهود وزارة الداخلية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية بكلمة اللواءحسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الخجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وتختتم الجلسة الأولى بكلمة وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية

الجلسة الثانية تأتي تحت عنوان "دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية يوضح من خلالها اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل، محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة أساليب المواجهة الجنايئية لجرائم تهريب المهاجرين، كلمة الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء المصري حول جهود مؤسسات الدولية المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.

خلال الجلسة تتحدث الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية عن دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية، وعن دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية يتحدث الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشئون الصحية.

وتختتم الجلسة بكلمة من المستشار أحمد عبد الباري المسئول الوطني للمشاريع المتعلقة بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة متحدثا عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في كواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.

لتنتهي الندوة التثقيفية بتقرير ختامي يستعرض أهم توصيات الندوة يلقيه اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة