الرياضة

وديًا.. سمسطا يتعادل مع مصر المقاصة بهدفين لكل فريق

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم لشباب سمسطا مع نظيره مصر المقاصة بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأسيوطي سبورت، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد نادي مصر المقاصة لدوري القسم الثاني، بينما يستعد فريق سمسطا لدوري القسم الثالث، وسجل أهداف سمسطا محمد سعد ورضا شحاتة، فيما أحرز لفريق المقاصة زياد أشرف وعمرو ثابت.

تعد هذه المباراة الخامسة لسمسطا في مبارياته الودية، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين على نجوم مصر (3-2) ومغاغة (2-0)، وتعادل مع حدائق الأهرام (2-2)، وفاز مجددًا على مغاغة (1-0).

ومن المتوقع أن يدخل فريق سمسطا معسكر إعداد في القاهرة خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين والوصول إلى التشكيل المثالي قبل انطلاق دوري القسم الثالث.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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