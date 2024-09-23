نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. سمسطا يتعادل مع مصر المقاصة بهدفين لكل فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم لشباب سمسطا مع نظيره مصر المقاصة بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأسيوطي سبورت، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد نادي مصر المقاصة لدوري القسم الثاني، بينما يستعد فريق سمسطا لدوري القسم الثالث، وسجل أهداف سمسطا محمد سعد ورضا شحاتة، فيما أحرز لفريق المقاصة زياد أشرف وعمرو ثابت.

تعد هذه المباراة الخامسة لسمسطا في مبارياته الودية، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين على نجوم مصر (3-2) ومغاغة (2-0)، وتعادل مع حدائق الأهرام (2-2)، وفاز مجددًا على مغاغة (1-0).

ومن المتوقع أن يدخل فريق سمسطا معسكر إعداد في القاهرة خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين والوصول إلى التشكيل المثالي قبل انطلاق دوري القسم الثالث.