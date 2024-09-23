تعرض حارس مرمى برشلونة لإصابة خطيرة

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رياض - احمد صلاح - تعرض حارس مرمى نادي برشلونة مارك أندريه تير شتيغن، لإصابة خطيرة، ستبعده طوال الموسم عن خوض المباريات مع النادي الإسباني .



ووفقا للنادي من المتوقع غياب مارك أندري تير شتيغن، عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة.



وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت للاعب الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بعد ظهر الاثنين، وبمجرد اكتمال العملية سيتم إصدار تحديث جديد".



وتعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد يصرخ من الألم .