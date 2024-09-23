"لعبة والتانية".. كريم رمزي ينضم لإذاعة ميجا اف ام

القاهرة - محمد ابراهيم - إنضم الإعلامي الرياضي كريم رمزي لإذاعة ميجا اف ام ليقدم برنامجه الجديد "لعبة والتانية".

موعد برنامج "لعبة والتانية"

ومن المقرر ان يذاع برنامج "لعبة والتانية" بدءا من يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة ساعة على الهواء مباشرة. يذاع البرنامج من الأحد للخميس.

يذكر أن كريم رمزي قدم من قبل عددا من البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية الناجحة.

من هو كريم رمزي؟

هو مقدم برامج بقناة أون تايم سبورت، ومدير تحرير موقع يلا كورة، متزوج وله أبناء، كانت بداية كريم عام 2008 في“يلا كورة”، فكانت تجربته الأولى عام 2011 عبر قناة “زوم سبورت” وكان يُقدّم برنامجًا رياضيًا مختلفًا برفقة تامر بدوي وأحمد عز الدين.

كما قدّم كريم برنامجًا أسبوعيًا على الفضائية المصرية ثم طلب منه أسامة الشيخ أن ينضمّ إلى قناة جديدة وهي “أون سبورت” فقد كان مقتنعًا بموهبة المذيع الشاب وزملائه كريم سعيد وأحمد عز الدين وبالفعل قدّم الثلاثة برنامجًا جديدًا من نوعه اسمه “العين الثالثة”.

وانتقل كريم لقناة “تايم سبورت” وقدّم برنامجًا مع المذيعة ميرهان عمرو طوال أيام الأسبوع من أجل تغطية أحداث البطولة وعقب انتهائها أصبح كريم مُقدّمًا لبرنامج “سبور تايم” ويُقدّم أيضًا في القناة ذاتها الأستديو التحليلي لبعض المباريات.