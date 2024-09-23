بالتعاون بين مهرجان القاهرة ومنظمة التعاون الإسلامي.. جوائز بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه لدعم أفلام القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - التقى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، بالدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي والفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنيه في مقر المهرجان.

و تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لافضل فيلم سينمائي يناقش الاحوال والمعاناه الانسانيه التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجاريه، وأثمر اللقاء عن تقديم ثلاث جوائز تشمل الانتاج والسيناريو والاخراج.

و من جانبه رحب الفنان حسين فهمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي مؤكدا علي اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الافلام التي تعبر عن المعاناه الانسانيه للمواطن الفلسطيني.



كما أكد الدكتور عمرو الليثي علي حرص الاتحاد منذ نشاته علي دعم الاعمال التي تدعم القضيه الفلسطينيه وتكشف معاناه المواطن الفلسطيني. بينما عبر الفنان مصطفي شعبان، مستشار رئيس الاتحاد، عن سعادته واحتفاؤه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهره السينمائي.

يذكر أن اتحاد اذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي قد قدم جوائز ماليه لأهم الاعمال الدراميه التي تخدم القضيه الفلسطينيه التي قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.