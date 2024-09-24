العالم اليوم - الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:25 صباحاً - أعلنت الصين دعمها للبنان "بقوة"، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى مقتل المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص، الإثنين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الإثنين، إن الصين "تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته". كما نددت بكين بشدة بالانتهاكات، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان. وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط.

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