طؤيقة استعلام عن حساب المواطن 1446 برقم الهوية

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أحمد جودة - القاهرة - يُعَدُّ برنامج "حساب المواطن" من أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تقديم مساعدة مالية دورية للمواطنين المستحقين، تصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ويشهد هذا البرنامج بحثًا مكثفًا من قبل آلاف المواطنين الراغبين في التحقق من أهليتهم للاستفادة من الدعم.

حساب المواطن 1446

تأسس دعم حساب المواطن لتحقيق هدف نبيل يتمثل في توفير حياة كريمة للأسر السعودية التي تأثرت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لتداعيات عالمية مثل جائحة كورونا والارتفاعات في أسعار السلع الأساسية. تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية صرف هذا الدعم للأسر المستوفية للشروط والمعايير المحددة. وعليه، يتساءل المواطنون بشكل دوري عن أهليتهم للحصول على الدعم، حيث توفر الوزارة خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر موقع البرنامج الرسمي.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1446 برقم الهوية

يمكن لأي مواطن الآن الاستعلام عن حالة استحقاقه لدعم حساب المواطن بسهولة من خلال الإنترنت باتباع الخطوات التالية: