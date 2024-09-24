نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: هدف أيمن منصور فى السوبر الإفريقي يشبه قاضية أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق كان متأقلم على الأجواء في جنوب إفريقيا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، عام 1996.

تصريحات عصام مرعي

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر بودكاست فنجان شاي مع الإعلامي أحمد أسامة: "مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في 1996 اتأقلمنا على الأجواء قبلها وذهبنا لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا، وتأقلمنا على أجواء الأكسجين القليل وبعد بشهر كنا هنلاعب الأهلي في السوبر الإفريقي في نفس الملعب وإحساس الفريق وقتها أننا بنلعب على ملعبنا".

وتابع: "المباراة كانت سجال ومعظم الوقت كانت المباراة في منتصف الملعب وكل فريق كان متحفظ وطرد محمد يوسف وهو كان طرد غريب وإلى حد ما ركبنا الجيم وتوقيت الهدف غير متوقع".

وأضاف: "هدف أيمن منصور يشبه هدف أفشة في نهائي إفريقيا، الخطأ عندما استلم أيمن منصور لم يقابله أحد من دفاع الأهلي والمدافعين كانوا بيرجعوا افشة أيضًا عندما أخطأ الزمالك استلم وضغط وسدد وهناك وجه تشابه بين المباراتين".