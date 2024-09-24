نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيطرة حمراء".. حكاية 9 مواجهات جمعت الأهلي والزمالك في "سبتمبر" قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة نارية على الأراضي السعودية في نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "المملكة آرينا" وبقيادة تحكيمية لليبي معتز الشلماني.

ويتفوق الأهلي تاريخيًا على غريمه الزمالك في مباريات القمة خلال شهر سبتمبر، حيث حقق الفوز في 6 مباريات إحداها بركلات الترجيح، مقابل انتصار وحيد للأبيض، وحسم التعادل مباراتين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر

1993

أول قمة جمعت الأهلي والزمالك في سبتمبر كانت بتاريخ 26 سبتمبر لعام 1993 في الدوري المصري وفاز المارد الأحمر 3-0 سجلها (إبراهيم حسن – محمد عبدالجليل – محمد يوسف).

2005

تكرر الصدام بين القطبين في 25 سبتمبر لعام 2005 في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي 2-1، سجل للأحمر (عماد متعب – محمد بركات) وجاء هدف الزمالك عن طريق (حازم إمام).

2007

التقى الأهلي مع الزمالك في 17 سبتمبر 2007 ببطولة الدوري المصري بهدف دون رد سجله (محمد أبوتريكة).

2008

في 14 سبتمبر 2008 تقابل الأهلي والزمالك في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل الفريقين 2-2 سجل للأحمر (فلافيو – أبوتريكة)، بينما جاءت ثنائية الأبيض (جمال حمزة – أجوجو).

2012

تقابل الأهلي والزمالك في 16 سبتمبر لعام 2012 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل (محمد بركات) هدف المارد الأحمر، بينما جاء هدف أبناء ميت عقبة عن طريق (محمد إبراهيم).

2013

فوز عريض حققه الأهلي على حساب الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي أقيمت في 15 سبتمبر 2013 سجل للفريق الأهلاوي (وليد سليمان – أبوتريكة – أحمد عبدالظاهر – أحمد فتحي) وسجل للأبيض (عمر جابر – أحمد حسن).

2014

حسم الأهلي بطولة السوبر المصري بتاريخ 14 سبتمبر 2014 أمام غريمه الزمالك بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف.

2015

فاز الزمالك على غريمه الأهلي بنتيجة 2 – 0 سجلهما باسم مرسي في نهائي كأس مصر بتاريخ 21 سبتمبر 2015.

2019

آخر مواجهة جمعت الفريقين في شهر سبتمبر كانت في السوبر المصري في 20 سبتمبر 2019 وفاز المارد الأحمر 3-2 سجل ثلاثية الأهلي (حسين الشحات "هدفين"- أجايي) بينما جاءت ثنائية الأبيض عن طريق (محمود علاء).

