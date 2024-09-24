نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي نادي زد يطالب الأهلي باسترداد عقودهم بعد تجميد المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل فريق زد خلال تصريحات صحفية، عن مطالبة ثلاثي الفريق النادي الأهلي، من أجل استرداد عقودهم بعد توقف المفاوضات.

ووفقا للمصدر، فإن محمد إسماعيل ومصطفى العش ومصطفى زيكو، ثلاثي نادي زد، طلبوا من أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، استرداد العقود التي وقعوها بعد تجميد المفاوضات بشأن انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المصدر، أن الثلاثي تواصل مع توفيق ومع الوسيط الذي حضر جلسة التوقيع، معبرين عن رغبتهم في استعادة العقود بعد تجميد المفاوضات.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين قد وقعوا للنادي الأهلي مع تعهد باسترداد عقودهم في حال عدم إتمام الصفقة.

كما أوضح المصدر أن رد النادي الأهلي كان أنه سينتظر انتهاء كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك قبل اتخاذ قرار بشأن إغلاق المفاوضات أو استئنافها.