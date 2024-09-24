أرتيتا: أوديجارد يعود لأرسنال في غضون أسابيع

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أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إن النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق، سوف يتعافى من الإصابة في كاحل القدم "في غضون أسابيع".

وصرح أرتيتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء قبل لقاء الفريق مع ضيفه بولتون واندرز غدا الأربعاء بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط".

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "قد تحدث مفاجأة بشأن أوديجارد لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي القادمة".

أكد أرتيتا أن أوليكساندر زينتشينكو، لاعب الفريق، سيظل بعيدا عن المستطيل الأخضر "لبضعة أسابيع أخرى".

وسئل مدرب أرسنال بشأن تكتيكاته الدفاعية بعد أن لعب بعشرة لاعبين خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي، حيث قال إنه كان ينبغي أن يتسم "بالصلابة الشديدة" إذا لم يتعلم من الأخطاء السابقة.

وحصل لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال، على إنذار بعدما ركل الكرة بعيدا، قبل أن ينال بطاقة حمراء بسبب مخالفة تستحق الإنذار الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث كان أرسنال متقدما 2 / 1.

وتراجع فريق أرتيتا للخلف وامتص الضغط الواقع عليه في معظم فترات الشوط الثاني قبل أن يحرز جون ستونز هدف التعادل الدرامي لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء.